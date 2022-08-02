وزير البترول: "ايجبس" استطاع أن يجمع كافة أطراف الصناعة البترولية محلياً وإقليمياً

كتبت -مروة الغول

عقدت اللجنة العليا المُنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى السادس للبترول "إيجبس 2023 " اجتماعها الأول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبمشاركة رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والرؤساء التنفيذيين لشركات البترول العالمية الراعية للمؤتمر من شركاء النجاح لصناعة البترول والغاز المصرية وأمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل وزارة البترول للمكتب الفني ونائب رئيس شركة ايجاس للطاقة الخضراء.

وتناول الاجتماع التجهيزات الجارية لتنظيم هذا الحدث السنوي المقرر اقامته خلال الفترة من 13-15 فبراير 2023 بالقاهرة و يعد الأبرز من نوعه في مجال الطاقة بمنطقة شمال افريقيا والبحر المتوسط، كما تم استعراض اهم محاور المؤتمر الذى يركز على موضوعات مهمة للصناعة تواكب المتغيرات العالمية الحالية المؤثرة على قطاع الطاقة في مقدمتها الاستدامة البيئية في مجال الطاقة حيث يأتي المؤتمر هذا العام في أعقاب تنظيم مصر لمؤتمر المناخ Cop27 علاوة على موضوعات الهيدروجين وإدارة وخفض الكربون في الصناعة والرقمنة والمسئولية المجتمعية، إلى جانب موضوعات اساسية كالاستثمار والتمويل والمساواة في الطاقة واستدامة موارد الطاقة وتأمين الامدادات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على خريطة الطاقة العالمية، مع الاهتمام بإبراز دور القارة الأفريقية في تأمين موارد الطاقة للعالم.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مؤتمر ايجبس استطاع ان يجمع خلال النسخ الماضية بين كافة اطراف الصناعة البترولية محلياً واقليمياً ودولياً والمنتجين والمستهلكين، مؤكدا أهمية الاعداد لتنظيمه والتحضير الجيد له ليظل وجهة مهمة للشركات العالمية الكبرى المهتمة بالاستثمار في مصر والمنطقة، ويفتح فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون البترولى لمصر مع شركاء النجاح والترويج لنجاحات صناعة البترول والغاز وفرصها الاستثمارية.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث في نسخته السادسة حضور أكثر من 32 ألف مشارك وأكثر من 290 متحدث من المسئولين والخبراء ورؤساء الشركات و 70 جلسة نقاشية متخصصة وحضور رفيع المستوى من 11 وزيراً للبترول والطاقة و7 أمناء عموم للمنظمات الدولية للطاقة و14 رئيساً لشركة عالمية كبرى، كما سيشهد المعرض المصاحب مشاركة متوقعة من اكثر من 500 عارض و15 دولة، هذا علاوة على تخصيص 11 جائزة من المؤتمر في مجالى الاستدامة والمساواة في الطاقة.