وزيرة البيئة تبحث التحديات البيئية بالمناطق الصناعية مع مستثمرى أكتوبر

كتبت منال العيسوي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا بمسئولي جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وذلك لبحث ومناقشة المشكلات والتحديات البيئية التى تواجه المدينة وأوجه التعاون المشترك بحضور القيادات المعنية بالوزارة وذلك بالمركز الثقافى البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول مقترح جمعية مستثمرى 6 أكتوبر لإطلاق مبادرة لزراعة 5 مليون شجرة في نطاق المدن الجديدة بغرب الجيزة والتي تتضمن الشيخ زايد وسفنكس وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر القديمة إضافة إلى المناطق الصناعية، وذلك كمتنفس لتلك المناطق.

وخلال الاجتماع وجهت وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والبيئة والري وهيئة المجتمعات العمرانية وممثلي جمعية المستثمرين والمجتمع المدني لعمل معاينة على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات المطلوبة وما يمكن أن تقدمه كل جهة، إضافة إلى دراسة كمية الأشجار المطلوبة للزراعة وأنواع الأشجار المنزرعة ومصدر الرى طبقا لكل منطقة ووضع تصور كامل لدخول تلك المبادرة حيز التنفيذ، مؤكدة على أهمية مشاركة الجامعات والمدارس ومراكز الشباب و القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المبادرة.

واضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول أيضًا المشاكل والتحديات التى تواجه المدينة من المخلفات الصلبة فى المنطقة الصناعية ومخلفات الهدم والبناء حيث تم إطلاع مسئولى الجمعية على آخر تطورات منظومة المخلفات بمدينة السادس من أكتوبر لتكون المدينة نموذج يحتذي به للمدن الخضراء، مشيرة أن قانون تنظيم إدارة المخلفات تم خلاله وضع التخطيط ورسم السياسات والتعريفة ويقوم عليها جهاز تنظيم إدراة المخلفات وهناك تنفيذ هذه الخطط وتتمثل فى هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع المحافظة، مؤكدة على بناء منظومة متكاملة للمخلفات بأنواعها المختلفة سواء المخلفات البلدية أومخلفات البناء والهدم أوالمخلفات الصناعية، كما تم تحديد أدوار كل جهة ووضع حوافز للقطاع الخاص فضلا عن وضع نظام للمراقبة قوى.

كما تناول اللقاء بحث إمكانية استخدام الألواح الشمسية بالمنشأت الصناعية المنطقة حيث وجهت وزيرة البيئة بتقديم الدعم الفني والتعاون مع جمعية المستثمرين وامكانية الاستفادة من المبادرات المقدمة فى هذا المجال فيما يخص اجراءات الطرح والتعاقد ودراسات الجدوى.



الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واجتماع بمسئولي جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر (1)