اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:33 م
أكرم القصاص
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وزارة العدل التونسية: لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:00 م
وزارة العدل التونسية: لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم تونس - أرشيفية
أ ش أ

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نفت وزارة العدل التونسية صحة ما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم.


وذكرت الوزارة التونسية- في بيان صفي اليوم الثلاثاء "أنه لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة.


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