وزارة العدل التونسية: لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم

نفت وزارة العدل التونسية صحة ما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم.
وذكرت الوزارة التونسية- في بيان صفي اليوم الثلاثاء "أنه لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة.
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نفت وزارة العدل التونسية صحة ما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم.
وذكرت الوزارة التونسية- في بيان صفي اليوم الثلاثاء "أنه لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة.
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