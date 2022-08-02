وزارة العدل التونسية: لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم

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نفت وزارة العدل التونسية صحة ما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم.



وذكرت الوزارة التونسية- في بيان صفي اليوم الثلاثاء "أنه لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم إعفاؤهم"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة.