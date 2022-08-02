وزارة الدفاع التايوانية: نراقب الوضع عن كثب.. ورفع درجة التأهب فى صفوف القوات

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها تراقب الوضع عن كثب، معلنة رفع درجة التأهب في صفوف القوات، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية: عززنا استعداداتنا للمناورات الصينية التي تهدف إلى ترهيب مواطنينا نفسيا.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى إلى تايوان ليست انتهاكاً لسيادة الصين.

وعلق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.