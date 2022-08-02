واشنطن بوست: المخابرات الأمريكية نفذت عملية قتل الظواهري وليس الجيش الأمريكي

كتب أحمد عرفة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن المخابرات الأمريكية هي من نفذت عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري وليس الجيش الأمريكي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت صحيفة واشنطن بوست، أن أيمن الظواهري كان في منزل بالحي الدبلوماسي في العاصمة كابول.

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في الغارة الأمريكية على أفغانستان.

وقالت المصادر إن الغارة الأمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيكشف عن تفاصيل عملية للتخلص من هدف مهم تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.