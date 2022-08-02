هيئة انتخابات تونس: نتائج الاستفتاء الرسمية تتطابق مع الأولية المعلن عنها

كتب سمير حسنى

قالت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، إن النتائج الرسمية للانتخابات تتطابق مع النتائج الأولية المعلن عنها، مؤكدة أن نتائج الاستفتاء لم تتأثر بأي من الطعون الانتخابية التي تم فحصها.

وذكرت هيئة الانتخابات في تونس، فى تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن هناك حملة تشويه وتشكيك في نتائج الاستفتاء.

كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال فى وقت سابق، إن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار".

وشدد "سعيد" وفق بيان للرئاسة التونسية، أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما شدد أيضا على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية.