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هيئة الانتخابات التونسية ترفض التشكيك فى نتائج الاستفتاء على الدستور

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:21 م
هيئة الانتخابات التونسية ترفض التشكيك فى نتائج الاستفتاء على الدستور الاستفتاء على مشروع الدستور التونسى
كتب: أحمد جمعة

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الثلاثاء، أن نسبة الإقبال يوم الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد كانت 30.5%.

 

وقال "بوعسكر" إنه يتحدى كل من يقول عكس ذلك، مضيفا أن تونس دولة قانون ومؤسسات ومن يعترض عليه أن يتوجه إلى القضاء عوض المطالبة بإعادة الفرز في غياب الهيئة.

 

كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال فى وقت سابق، إن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار".

 

وشدد "سعيد" وفق بيان للرئاسة التونسية، أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 

كما شدد أيضا على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية.


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