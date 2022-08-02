اليوم السابع
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هولندا تعلن دعم أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 03:02 م
هولندا تعلن دعم أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة مارك روته
كتبت: هناء أبو العز

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قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، إن بلاده ستزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة، ودعا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها.
 
وأشار فى مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف: "بالطبع ، أوكرانيا بحاجة إلى دعمنا العسكري، ونحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا بأسلحة حديثة، كما أدعو جميع زملائي في أوروبا وفي أجزاء أخرى من العالم لمساعدة أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، وستوفر بلادنا الأسلحة الثقيلة والمركبات المدرعة ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع".
 
وأشار إلى أن الحرب التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا قد تستمر لفترة أطول مما توقعه الجميع، وأن هذا لا يعني أن العالم يمكن أن يتراجع ويراقب بشكل سلبي ما سيحدث.
 
كما ويقوم رئيس وزراء هولندا مارك روته بزيارة عمل إلى أوكرانيا، وزار بالفعل مدن إيربين وبوروديانكا وبوتشا في منطقة كييف، التي دمرتها الحرب.

هولندا

أوكرانيا

الأسلحة الثقيلة

أوروبا

روسيا



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