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نيويورك تايمز: المنزل الذي كان به الظواهرى يتبع لوزير داخلية طالبان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:18 ص
نيويورك تايمز: المنزل الذي كان به الظواهرى يتبع لوزير داخلية طالبان المنزل
كتب أحمد عرفة

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قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن المخابرات الأمريكية استخدمت صواريخ خاصة في عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري بالعاصمة الأغانية كابول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن منطقة شيربور في كابول حيث استهدف أيمن الظواهري تضم منازل كبار المسؤولين الأفغان.

وتابعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن المنزل الذي كان به زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان يتبع لوزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن المنزل الذي كان به أيمن الظواهري في كابول يعود لأحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني.

 


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