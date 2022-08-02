نيجيريا تستعد لإطلاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

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أعلنت وزارة الاتصالات النيجيرية عزمها إطلاق خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية خلال أغسطس الجاري من خلال كبار مشغلي الاتصالات في البلاد.

وذكر بيان وزارة الاتصالات النيجيرية، أن نيجيريا من أكبر أسواق الاتصالات السلكية واللاسلكية في القارة الإفريقية وتجذب إمكاناتها السوقية المستثمرين الأجانب وسط طلب قوي على الاتصال عالي السرعة والتحول الرقمي.

وأوضحت أن الاشتراك في خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية-والتي تقدمها أحد المؤسسات الأمريكية- يتطلب الحصول على مجموعة أدوات بدء التشغيل واشتراكات شهرية تبدأ من 100 دولار تقريباً.

وتوقعت وزارة الاتصالات النيجيرية أن تغطي خدمات الإنترنت المناطق النائية وغير الساحلية وتغطية 90% من البلاد بالنطاق العريض بحلول عام 2025 كجزء من خطتها للتحول الرقمي.