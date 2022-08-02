اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نيجيريا تستعد لإطلاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:00 ص
نيجيريا تستعد لإطلاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية قمر صناعي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الاتصالات النيجيرية عزمها إطلاق خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية خلال أغسطس الجاري من خلال كبار مشغلي الاتصالات في البلاد.

وذكر بيان وزارة الاتصالات النيجيرية، أن نيجيريا من أكبر أسواق الاتصالات السلكية واللاسلكية في القارة الإفريقية وتجذب إمكاناتها السوقية المستثمرين الأجانب وسط طلب قوي على الاتصال عالي السرعة والتحول الرقمي.

وأوضحت أن الاشتراك في خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية-والتي تقدمها أحد المؤسسات الأمريكية- يتطلب الحصول على مجموعة أدوات بدء التشغيل واشتراكات شهرية تبدأ من 100 دولار تقريباً.

وتوقعت وزارة الاتصالات النيجيرية أن تغطي خدمات الإنترنت المناطق النائية وغير الساحلية وتغطية 90% من البلاد بالنطاق العريض بحلول عام 2025 كجزء من خطتها للتحول الرقمي.

 


نيجيريا

خدمات الإنترنت

الأقمار الصناعية

إطلاق خدمات الإنترنت

الإنترنت

اخبار نيجيريا



الموضوعات المتعلقة

12 شركة مصرية تشارك بمعرض بروباك غرب أفريقيا في نيجيريا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:32 ص

وفد رابطة العالم الإسلامي يتفقد منجزات مشروع حماية الأطفال النازحين في نيجيريا الذي تموله وتنفذه مفوضية اللاجئين

السبت، 30 يوليه 2022 05:42 م

ناشئو مصر يتوجون ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على نيجيريا

السبت، 23 يوليه 2022 04:01 م

سفير نيجيريا فى روسيا: سننظر فى الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك حال توفر طلب رسمى

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:52 ص

الجابون تهزم نيجيريا 27/18 وتحصد لقب كأس الرئيس بأمم أفريقيا لليد

الأحد، 17 يوليه 2022 09:48 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة