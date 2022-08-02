نواب أمريكيون يشيدون بدور أفراد الجيش والمخابرات بعد نجاح عملية قتل الظواهرى

وقال روبيو في تصريحات حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية -" إن أيمن الظواهري إرهابي ومتآمر في هجمات 11 سبتمبر ويداه ملطختان بدماء آلاف الامريكيين".

بدوره، رحب كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل مكول، بعملية قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، قائلا" إنه يوم عظيم لأمريكا عندما تم القضاء على زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري".

وأضاف" انسحابنا الفوضوي والمميت من أفغانستان فتح الباب أمام التنظيم للعمل بحرية للقيام بعمليات ضد الولايات المتحدة وحلفائها".

من جهته، عبر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، عن شكره لأفراد الجيش والاستخبارات بعد قتل الظواهري، مضيفا" يجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد الكونجرس بإيجاز سري في أقرب وقت ممكن لمناقشة عودة ظهور القاعدة في المنطقة".

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن زعيم "تنظيم القاعدة" أيمن الظواهري قتل في غارة جوية أمريكية استهدفته في أفغانستان.