ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.



و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23188 طنا، تشمل: 9600 طن يوريا و 4400 طن مولاس و 585 طن اسمنت و8603 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26726 طنا، تشم ل: 3684 طن أبلاكاش و7000 طن ذرة و14412 طن قمح و1630 خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 656 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 480 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3270 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37780 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 219603 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية و الروبيكى ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3412 شاحنة .

