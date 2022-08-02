مياه دمياط تعلن فصل الخدمة غدا ثلاث ساعات بسبب أعمال الصيانة

فريق المحافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن فصل الخدمة غدا، بعدد من قري مدينة كفر سعد، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي تجريها الشركة هذه الفترة.

وجاءت القري المتأثرة من فصل الخدمة بدمياط غدا كالتالى " قرية أم الرزق، وقرية كفر شحاتة" بينما تتأثر كلا من قريتي " ميت ابو غالب، وقرية السوالم" بضعف الخدمة فقط وتستمر مدة فصل مياة الشرب عن تلك المناطق على مدار ثلاث ساعات تبدأ في التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

وتشهد مدينة كفر سعد حزمة من مشروعات تطوير شبكات مياة الشرب والصرف الصحي، والتي جاءت ضمن برنامج مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، وشهدت قري كفر سعد انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، وتستعد للانتهاء من عدة مشروعات خلال الفترة المقبلة والتي ستسهم بدورها في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة على رأسها خدمات مياة الشرب والصرف الصحي.