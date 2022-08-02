اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس 2022

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:18 م
"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس 2022 اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر أغسطس 2022 م.
 
وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.
 
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.
 
خطة غسيل شبكات المياه (1)
 
 
خطة غسيل شبكات المياه (2)
 
 
خطة غسيل شبكات المياه (3)
 
 
خطة غسيل شبكات المياه (4)
 
 
خطة غسيل شبكات المياه (5)
 
 

 


محافظة المنوفية

مياة المنوفية

خطة الغسيل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة