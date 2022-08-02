منسق حياة كريمة بكفر الشيخ: نعمل بـ588 مشروعا بتكلفة 8.5 مليار جنيه

كتب الأمير نصرى

قال إسلام جبر منسق مبادرة "حياة كريمة" بكفر الشيخ، إن مشروعات المبادرة فى إبيانة ومنية الرشد بمركز مطوبس، أعادت الحياة للمركز بعد التهميش الطويل له وللقرى، ورصدنا كل مشاكل الأهالى واحتياجاتهم.

وأكد إسلام جبر خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز": "نعمل فى 588 مشروعا بتكلفة تتعدى 8.5 مليار جنيه، ولدينا حوالى 25 مشروعا بقطاع المياه بنسبة 93 % تنفيذ، وكذلك قطاع الصرف الصحى 33 مشروعا بنسبة تنفيذ 80 %، كما لدينا 15 مشروعا بمحور الشباب والرياضة بنسبة تنفيذ 92%، ولدينا 54 مشروعا بمحور الأبنية التعليمية، بنسبة تنفيذ 95 %".

وأضاف منسق "حياة كريمة" بكفر الشيخ: "انتهينا من تعلية الخط الرئيسى بمطوبس من أسفل نهر النيل من محافظة البحيرة لمحور الرى الطبيعى، كما لدينا 24 مشروعا بالصحة، بنسبة تنفيذ 70%".

وتابع: "سيدخل فى المرحلة الثانية من حياة كريمة 4 مراكز، هم مركز كفر الشيخ والحامول وسيدى سالم ودسوق، بإجمالى 51 وحدة محلية، وعدد السكان المستهدف 2 مليون نسمة".