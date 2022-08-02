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ممر شرفى لخريجى علوم بنى سويف وتكريم خاص لميار حسين المصابة بشلل رباعى.. فيديو

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:25 م
ممر شرفى لخريجى علوم بنى سويف وتكريم خاص لميار حسين المصابة بشلل رباعى.. فيديو الطالبة ميار
بنى سويف هانى فتحى

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نظم خريجو كلية العلوم جامعة بنى سويف ممرا شرفيا للخريجين الجدد فى الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة تخرج دفعة جديدة من الخريجين بالكلية.
 
واحتفى الخريجون بتكريم الطالبة ميار حسين عمرو، وسط الممر الشرفى الذى أقيم للخريجين، حيث حصلت ميار على بكالوريوس العلوم بتقدير امتياز، على الرغم من إصابتها بشلل رباعى نتيجة تعرضها لحادث سير أثناء توجهها إلى مكتب التنسيق  بعد حصولها على الثانوية العامة.
 
وقالت ميار حسين إنها سعيد بالتكريم الذى أقيم لها مع زملائها من الخريجين عقب حصولها على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء الحيوية بتقدير امتياز.
 
وأضافت ميار أنه تعرضت لحادث سير أثناء توجهها إلى تنسيق الثانوية العامة ما تسبب في إصابتها بشلل رباعي وعدد من الأمراض والإصابات الأخرى، مشيرة إلى أنها أجرت عدد من العمليات الجراحية أثناء دراستها إلا أنها ما زالت تعاني من شلل في الأطراف السفلية وضعف بالأطراف العلوية تحتاج معه السفر إلى الخارج للعلاج.
 
وأكدت ميار أن الإصابة لم تمنعها من الذهاب إلى الجامعة والتحاقها بكلية العلوم وتفوقها منذ الفرقة الأولى إلى أن حصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز.
 
ومن جانبها قالت شقيقتها إيناس، أن ميار مجتهدة من طفولتها تعشق الدراسة والتعليم مشيرة إلى أنها تعرضت إلى حادث سير أثناء توجهها إلى مكتب التنسيق فى عام 2016.
 
وأضافت إيناس أن والدتها كان لها دور كبير فى تفوق ميار، وكانت تذهب معها إلى الكلية لحضور المحاضرات.
 
 
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الطالبة ميار

 


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