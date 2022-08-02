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مكتب الرئاسة التايوانية: الرئيسة ستلتقى نانسى بيلوسى صباح غد

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:27 م
مكتب الرئاسة التايوانية: الرئيسة ستلتقى نانسى بيلوسى صباح غد بيلوسى
كتب أحمد عرفة

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أكدت مكتب الرئاسة التايوانية، أن الرئيسة ستلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى صباح غد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى إلى تايوان ليست انتهاكاً لسيادة الصين.

وعلق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.

نانسى بيلوسى تصل تايوان (2)
نانسى بيلوسى تصل تايوان 

 

نانسى بيلوسى تصل تايوان (1)
نانسى بيلوسى تصل تايوان 

 

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل تايوان
رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل تايوان

 

لحظة وصول طائرة نانسى بيلوسى تصل تايوان
لحظة وصول طائرة نانسى بيلوسى تصل تايوان

 

نانسى بيلوسى تزور تايوان
نانسى بيلوسى تزور تايوان

 

نانسى بيلوسى تصل تايوان
نانسى بيلوسى تصل تايوان

 


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