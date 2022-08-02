اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:22 ص
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مطالب بإدراج مركز شربين بالدقهلية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. والمحافظة ترد

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:00 ص
مطالب بإدراج مركز شربين بالدقهلية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. والمحافظة ترد حياة كريمة
أحمدجمال الدين

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أرسل القارئ عادل عبد اللطيف أحمد صقر شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضرر فيها من افتقاد مركز شربين منطقة الشيخ سميط محافظة الدقهلية للخدمات والمرافق الأساسية سواء من صرف صحى أو وحدة صحية تعمل على خدمة الأهالى .

وطالب القارئ فى رسالته بإدراج القرية والمركز تحت مظلة "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الأساسية بها .

وأكدت العلاقات العامة بمحافظة الدقهلية، أنه بالفعل تم إدراج مركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها للتطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد 26 قرية بنطاق مركز شربين.

 وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

مركز شربين

الدقهليه

حياه كريمه



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