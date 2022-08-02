مصرع 7 وإصابة 7 في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج قبل قليل، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 أشخاص أخرين، وجار الدفع بقوات الحماية المدنية، وقوات إدارة المرور إلى مكان وقوع الحادث.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم جار الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية وقوات إدارة المرور لإتخاذ اللازم جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل.