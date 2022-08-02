مصرع 3 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي 3 اشخاص مصرعهم، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، بالطريق الفرعي ما بين قريتي بني صالح وعزبة علي خليل، بدائرة مركز الفشن، جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الفرعي الرابط ما بين قريتي بني صالح وعزبة علي خليل بدائرة مركز الفشن.

واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزي المتوفين وهم: عبدالله محجوب، مقيم عزبة الزيني،مصطفي محمد طه، مقيم قرية صفط العرفا، كريم مصطفي محمد، مقيم قرية صفط العرفا.