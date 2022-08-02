مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالطابق الخامس فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي عامل بناء مصرعه بمحافظة الفيوم، نتيجة سقوطه من أعلي سقالة في الدور الخامس، بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض جثة هامدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغاً من عمال في البناء، بمصرع شاب سقط من أعلى ثقالة بالدور الخامس أثناء عملهم.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبينّ مصرع شاب يدعى أحمد سيد زكي، 21 سنة، ومقيم علواية سعادة بالصوفي، حيث إختل توازنه أثناء عمله في الطابق الخامس وسقط على الأرض جثة هامدة غارقاً في دمائه.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.