مصرع طفل دهسه لودر بإحدى قرى مركز ديرمواس فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته حيث دهسه لودر أثناء عبوره الشارع بقرية زعبرة التابعة لمركز ديرمواس في أقصي جنوب محافظة المنيا.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد وصول طفل مقيم بقرية زعبرة إلي المستشفي العام جثة هامدة.

بالانتقال تبين مصرع طفل 9 سنوات، حيث صدمه لودر أثناء عبور الشارع بقرية زعبره وقد فر السائق هاربا، حيث تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ديرمواس العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق وقررت إنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة ومعرفة سبب الوفاة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط وإحضار السائق، والتحفظ علي اللودر بمكان الحادث.