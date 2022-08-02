مصرع طفلة ربطتها والدتها بالمنزل لمنعها من الخروج فى البلينا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى بسوهاج، طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، جثة هامدة، وتبين وجود سحجات بالمعصم، وذلك على إثر قيام والدتها بربطها بالمنزل لمنع خروجها حال قيامها بممارسة مهنتها في بيع الحصير، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوفاة طفلة عقب قيام والدتها بربطها بالحبال داخل المنزل لمنعها من الخروج إلى الشارع.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول الطفلة "نهلة ر م م" 12 سنة تلميذه، وتقيم بدائرة مركز البلينا إلى المستشفي المركزي "جثة هامدة"، وتبين وجود سحجات بالمعصم.



وتوصلت التحريات إلى اعتياد والدة الطفلة "حنان ش ا خ" 40 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بربطها بالمنزل لمنع خروجها حال قيامها بممارسة مهنتها في بيع الحصير، وبمواجهة والدتها أقرت بقيامها بربط ابنتها لمنعها من الخروج، وعند عودتها فوجئت بوفاتها.

أيد ذلك خال المتوفاة "علي ش ا خ" 18 سنة سائق توك توك ويقيم بذات الناحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.