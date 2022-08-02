مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالشرقية

لقى شخص فى العقد الثالث من العمر مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية بطريق "فاقوس- الصالحية القديمة" دائرة مركز شرطة فاقوس.
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول " محمد ح غ" 30 عاما جثة هامدة.
وتبين من التحريات والفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية طريق فاقوس – الصالحية القديمة، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية، متأثرا بإصابته بنزيف وكسور متعددة،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.
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