اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالشرقية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:12 ص
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى شخص فى العقد الثالث من العمر مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية بطريق "فاقوس- الصالحية القديمة" دائرة مركز شرطة فاقوس.
 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث  الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول " محمد ح غ" 30 عاما جثة هامدة.
 

وتبين من التحريات والفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية  طريق فاقوس – الصالحية القديمة، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية، متأثرا بإصابته بنزيف وكسور متعددة،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.
 


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