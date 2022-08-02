مصرع سيدة فى حادث تصادم على طريق الصالحية القديمة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت سيدة مسنة مصرعها متأثرة بإصابتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة بطريق "الصالحية القديمة – اتجاه الإسماعيلية "بنطاق محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول "فاطمة س س" 70 عاما مقيمة شمال سيناء، جثة هامدة.

وتبين من التحريات والفحص تصادم سيارة بالمتوفية أثناء عبورها الطريق وتوفيت فى الحال متأثرة بإصابتها بنزيف وكسور متعددة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.