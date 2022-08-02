مشتريات محلية وعربية ترفع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 9457 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1722 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 11612 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3821 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1846 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2716 نقطة.

أعلنت شركات ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، السويدي إلكتريك، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة، شراء الأولى 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، شراء الثانية 165 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.37%، شراء الثالثة 400 ألف سهم بنسبة 0.018% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 500 ألف سهم، شراء الخامسة 450 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 5 ملايين سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.1961%، على التوالي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة المالية والصناعية المصرية، العربية لإدارة وتطوير الأصول 7.3 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، البدر للبلاستيك 175 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة بلتون المالية القابضة 8.5 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بلتون المالية القابضة، 199 ألف سهم، 579 سهم، 2953 سهم، 64 ألف سهم، 50 ألف سهم، 55 ألف سهم، 82 ألف سهم، على التوالي، 391.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 160 ألف سهم.