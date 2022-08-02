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مسئول أمريكى يرجح مقتل أيمن الظواهري بغارة فى أفغانستان مطلع الأسبوع الجارى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:15 ص
مسئول أمريكى يرجح مقتل أيمن الظواهري بغارة فى أفغانستان مطلع الأسبوع الجارى ايمن الظواهرى
كتب أحمد عرفة

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قال مسؤول أمريكى، إنه من المعتقد أن زعيم تنظيم القاعدة فى أفغانستان أيمن الظواهري قتل بغارة فى أفغانستان مطلع الأسبوع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

واضاف المسئول الأمريكى، أن الغارة التى يعتقد أن الظواهرى قتل فيها نفذتها المخابرات المركزية الأميركية بواسطة طائرة بدون طيار.

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى قتل فى الغارة الأمريكية على أفغانستان.

وقالت المصادر إن الغارة الأمريكية لطائرة بدون طيار فى أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيكشف عن تفاصيل عملية للتخلص من هدف مهم تابع لتنظيم القاعدة فى أفغانستان.


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