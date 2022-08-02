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مسئول أمريكى: عملية رصد تحركات أيمن الظواهرى بدأت فى أبريل الماضى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:54 ص
مسئول أمريكى: عملية رصد تحركات أيمن الظواهرى بدأت فى أبريل الماضى ايمن الظواهرى
كتب أحمد عرفة

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قال مسؤول أمريكى كبير، إن مسؤولين كبار فى طالبان كانوا على علم بوجود أيمن الظواهرى فى كابول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المسؤول الأمريكى، أنه لا ضحايا فى صفوف المدنيين فى عملية قتل أيمن الظواهرى، موضحا أن عملية رصد تحركات زعيم تنظيم القاعدة بدأت فى أبريل الماضي.

وتابع المسؤول الأمريكى، أن عملية استهداف أيمن الظواهرى تمت جوا دون قوات على الأرض، مشيرا إلى أنه تم استخدام صواريخ "هيل فاير" فى عملية استهداف أيمن الظواهرى.

وقال المسؤول الأمريكي: معلوماتنا المؤكدة أن أيمن الظواهرى قتل خلال الغارة، موضحا أنه تم استخدام صواريخ متطورة بهدف عدم تدمير منزل زعيم تنظيم داعش.

وتابع المسؤول الأمريكي: رصدنا عائلة أيمن الظواهرى فى العاصمة كابول، موضحا أن حركة حقانى قامت بإخلاء زوجة أيمن الظواهرى وابنته، لافتا إلى أن وجود زعيم تنظيم داعش فى كابول "خرق واضح" للاتفاقات مع طالبان.

وأوضح المسئول الأمريكى، أن مقتل أيمن الظواهرى ضربة كبيرة لتنظيم القاعدة، لافتا إلى أن حركة حقانى مسؤولة عن توفير ملاذ للظواهرى فى كابول.


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