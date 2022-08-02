مسئول أمريكى: بايدن أجرى اجتماعات مع مسئولى الاستخبارات حول طريقة استهداف الظواهرى

كتب أحمد عرفة

قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى عدة اجتماعات مع مسؤولي الأمن والاستخبارات حول طريقة استهداف زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري، وفقا لخبرعاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن كبار قادة شبكة وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني كانوا على علم بوجود أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول.

وتابع المسؤول الأمريكي، أنه لا شيء يدفعنا للاعتقاد بمقتل أي شخص آخر غير أيمن الظواهري في هذه العملية.

وقال المسؤول الأمريكي: لم نقم بإعلام حركة طالبان بعملية استهداف أيمن الظواهري، موضحا أن لجنة الاستخبارت في مجلس الشيوخ الأمريكي اطلعت على إيجاز بخصوص الضربة التي أدت إلى مقتل أيمن الظواهري.