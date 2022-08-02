مراوح للكلاب..اليابان تواجه ارتفاع الحرارة بطرق مبتكرة للحفاظ على برودة الحيوانات

كتبت رباب فتحى

مع ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها اليابان حاليا، وفرت المتاجر مراوح يمكن لمالكي الكلاب في اليابان الآن شرائها للحفاظ على برودة حيواناتهم الأليفة خلال فصل الصيف الحار في البلاد.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الجهاز يتألف من مروحة تعمل بالبطارية متصلة بملابس شبكية تسمح بمرور الهواء ، ويقوم الجهاز بتوزيع الهواء البارد حول جسم الحيوان.

قالت ري أوزاوا، رئيسة شركة ملابس الأمومة Sweet Mommy، إنها توصلت إلى الفكرة بعد أن شاهدت مدى التعب الذي أصاب حيوانها الأليف عندما أخرجته في نزهة على الأقدام.

وفي حين نصح الخبراء الملاك بتجنب المشي فى الحرارة أو اصطحاب حيواناتهم الأليفة في وقت مبكر جدًا في الصباح أو في وقت متأخر من الليل خلال موجة الحر الأخيرة، فإن مستويات الرطوبة المرتفعة في اليابان تبقى على درجات الحرارة فوق 25 درجة مئوية خلال الليل ، وفقًا لإذاعة NHK اليابانية العامة.

وشهدت طوكيو أطول موجة حارة على الإطلاق منذ أواخر يونيو ، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية لمدة تسعة أيام متتالية بعد انتهاء موسم الأمطار مبكرًا.

وقالت أوزاوا ، التى تعاونت مع طبيب بيطري لصنع السترات ، "لم يكن هناك موسم ممطر تقريبًا هذا العام ، لذا جاءت الأيام الحارة مبكرًا".

وقالت مامي كوماموتو ، إنها حاولت إبقاء حيواناتها الأليفة باردة بعبوات من الثلج الجاف أثناء المشي. وقالت لرويترز "لكن من الأسهل أن أمشي كلابي مع هذه المروحة."

يبدو أن مجموعة Cool Dog ، المناسبة أيضًا للقطط ، مصممة على غرار السترات المجهزة بمروحة والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد بين عمال البناء اليابانيين وغيرهم ممن يضطرون إلى قضاء فترات طويلة في الخارج.

ومن غير المتوقع أن ينخفض الطلب في أي وقت قريب حيث ارتفعت درجات الحرارة مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع بعد وصول نظام الضغط العالي في معظم أنحاء البلاد.