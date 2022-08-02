مدير معهد بحوث القطن: الأبحاث الجديدة تجعل القطن المصرى يجنى 100 مليار دولار

كتب: أحمد قنديل

أكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة وجهت منذ 7 سنوات لدعم منظومة القطن، مشيرًا إلى توجه الدولة في 2015 لدراسة الملفات التي يمكن أن تحقق قيمة وعائد اقتصادي وكان من أبرز هذه الملفات "القطن".

وقال مسعد خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الدولة كان لديها المقومات الكافية وقطاع صناعة قوي لتحقيق عائد جيد، لافتًا إلى أن الأبحاث الجاري تنفيذها غرضها تحقيق عائد يصل إلى 100 مليار دولار.

ولفت، إلى أن قطاعات التجارة والصناعة والزراعة مرتبطون ببعضهم، ومنذ عام 2015 يعمل الجميع على إنجاز الدراسات والأبحاث لتحقيق أعلى عائد، منوهًا إلى أن الموسم القادم القريب سيشهد وفرة في الإنتاج كمًا، فضلًا عن تطور نباتات القطن في مصر حجمًا ووزنًا.