محور 26 يوليو الجديد ينهى أزمة الوصول لـ6 أكتوبر.. اعرف التفاصيل

تواصل أجهزة الدولة إنشاء محور 26 يوليو الجديد، والذى يعمل على إنهاء ازمات الازدحام على محور 26 يوليو القديم الممتد من شارع الجلاء حتى مدينة 6 أكتوبر، وفى النقاط التالية نستعرض اهم المعلومات عن المشروع.

- يبدأ من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة ويستمر حتى 6 أكتوبر .

- يتم الآن إزالة 117 عقار بمسار المحور الجديد.

- تم تقليل عدد العقارات المقرر هدمها بمسار المحور من 125 لـ 117 عقارا ويتم صرف تعويضات للسكان .

- تم إنشاء نزلة من كوبرى محور عرابى لنقل حركة المرور من محور عرابى لمحور 26 يوليو الجديد.

- يمر من منطقة بشتيل بالقرب من محطة قطارات الصعيد.

يتقاطع مع 3 محاور في منطقة بشتيل "محور عرابى – محور 26 يوليو الجديد- محور الفريق كمال عامر" وكلها تتقاطع أيضا مع الطريق الدائرى.

-ينقل المحور الجديد الحركة المرورية من شارع جامعة الدول العربية عبر شارع أحمد عرابى، دون المرور بميدان لبنان.

- جارى إنشاء كوبرى بأرض المطار يربط مع كوبرى محور عرابى، ويستمر حتى الطريق الدائرى.

- يستمر مسار المحور من شارع عرابى ليصل إلى مسار المحور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى.

- اقتربت الأجهزة من الانتهاء من توسعات محور 26 يوليو .

- يتكون مشروع تطوير المحور من خمس مراحل تبدأ بتطوير محور 26 يوليو الحالى من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق مصر / إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليو الجديد الجارى إقامته.

- يتم إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى حتى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالي.

- يتم تطوير المحور الحالي، ثم إنشاء محور السبتية.

- توسعة المحور الموازية للمحور القديم، كلها تقريبا في أراضى زراعية.

- نفذت أجهزة محافظة الجيزة أعمال نقل وإزالة لأعمدة الإعلانات على جانب المحور فى اتجاه التوسعة.

-في المرحلة الثالثة من المقرر إنشاء محور السبتية – إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع المطار بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور.

- سيتم إنشاء محور سفنكس في المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبري أحمد عرابي ليصل كوبري 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد المزمع إقامته.

- سيتم إنشاء محور عرابي الجديد في المسافة من شارع أحمد عرابي حتى بداية محور 26 يوليو الجديد.