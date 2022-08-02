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محور 26 يوليو الجديد ينهى أزمة الوصول لـ6 أكتوبر.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 07:00 ص
محور 26 يوليو الجديد ينهى أزمة الوصول لـ6 أكتوبر.. اعرف التفاصيل محور 26 يوليو - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تواصل أجهزة الدولة إنشاء محور 26 يوليو الجديد، والذى يعمل على إنهاء ازمات الازدحام على محور 26 يوليو القديم الممتد من شارع الجلاء حتى مدينة 6 أكتوبر، وفى النقاط التالية نستعرض اهم المعلومات عن المشروع. 
 
- يبدأ من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة ويستمر حتى 6 أكتوبر . 
- يتم الآن إزالة 117 عقار بمسار المحور الجديد. 
- تم تقليل عدد العقارات المقرر هدمها بمسار المحور من 125 لـ 117 عقارا ويتم صرف تعويضات للسكان .
- تم إنشاء نزلة من كوبرى محور عرابى لنقل حركة المرور من محور عرابى لمحور 26 يوليو الجديد. 
- يمر من منطقة بشتيل بالقرب من محطة قطارات الصعيد. 
يتقاطع مع 3 محاور في منطقة بشتيل "محور عرابى – محور 26 يوليو الجديد- محور الفريق كمال عامر" وكلها تتقاطع أيضا مع الطريق الدائرى.
-ينقل المحور الجديد الحركة المرورية من شارع جامعة الدول العربية عبر شارع أحمد عرابى، دون المرور بميدان لبنان. 
- جارى إنشاء كوبرى بأرض المطار يربط مع كوبرى محور عرابى، ويستمر حتى الطريق الدائرى. 
- يستمر مسار المحور من شارع عرابى ليصل إلى مسار المحور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى. 
- اقتربت الأجهزة من الانتهاء من توسعات محور 26 يوليو .
- يتكون مشروع تطوير المحور من خمس مراحل تبدأ بتطوير محور 26 يوليو الحالى من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق مصر / إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليو الجديد الجارى إقامته. 
- يتم إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى حتى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالي. 
- يتم تطوير المحور الحالي، ثم إنشاء محور السبتية.
- توسعة المحور الموازية للمحور القديم، كلها تقريبا في أراضى زراعية. 
- نفذت أجهزة محافظة الجيزة أعمال نقل وإزالة لأعمدة الإعلانات على جانب المحور فى اتجاه التوسعة. 
-في المرحلة الثالثة من المقرر إنشاء محور السبتية – إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع المطار بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور. 
- سيتم إنشاء محور سفنكس في المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبري أحمد عرابي ليصل كوبري 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد المزمع إقامته. 
- سيتم إنشاء محور عرابي الجديد في المسافة من شارع أحمد عرابي حتى بداية محور 26 يوليو الجديد.
 
 

محور 26 يوليو الجديد

محور عرابى

أرض المطار

محور 26 يوليو



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