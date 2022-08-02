اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يوافق على النزول بتنسيق القبول فى التعليم الفنى "صناعى وزراعى"

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:48 م
محافظ كفر الشيخ يوافق على النزول بتنسيق القبول فى التعليم الفنى "صناعى وزراعى" اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على النزول بتنسيق القبول في مدارس التعليم الفني "صناعي زراعي" وذلك بناء علي المذكرة التي أعدها محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والتي أكد فيها أنه تم التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولي وبناء على الأعداد والإحصاء النهائي وجد المتقدمين للمدارس لا يكفي للتخصصات الموجودة ونظرًا لوجود أماكن شاغرة بهذه المدارس ولم يكتمل عدد الطلاب المستهدفين فقد قرر النزول بدرجات القبول بها بالتنسيق.

ومن جانبه قال محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنه بعد موافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فقد أصبح نتيجة القبول بمدرسة الشهيد خالد السواحلي الفنية المتقدمة ليصبح مجموع القبول 190 درجة، فيما أصبح مجموع القبول بمدرسة كفرالشيخ الصناعية بنات، 225 درجة، كما تقرر أن يكون التنسيق المقترح لمدرسة كفر الشيخ الزخرفية العسكرية بنين 190 درجة، كما تقرر أن تكون درجات مدرسة كفر الشيخ الصناعية العسكرية، 190 درجة، أما مدرسة بيلا الصناعية العسكرية بنين 190 درجة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن التنسيق المقترح لمدرسة مصنع السكر الصناعية العسكرية بنين، 190 درجة، ومدرسة الحامول الصناعية العسكرية بنين، 195 درجة، و مدرسة منية المرشد الصناعية العسكرية بنين، 180 درجة، ومدرسة قلين الثانوية الصناعية بنين، 215 درجة، و مدرسة قلين الثانوية الصناعية بنات، 245 درجة، ومدرسة كوم دميس الثانوية الزراعية، 175 درجة، ومدرسة العمار الثانوية الزراعية، 200 درجة.


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