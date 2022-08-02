محافظ كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع نقابة المهندسين لسرعة الإنجاز فى منظومة التصالح

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مع المهندس طارق النبراوي، النقيب العام لنقابة المهندسين، سبل التعاون بين المحافظة والنقابة العامة والفرعية، في عدد من الموضوعات والمشاريع التنموية، بحضور اللواء محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، والمهندسة بثينة الحسيني ، نقيب المهندسين بكفر الشيخ.

ودارت أوجه المناقشة حول التعاون بين المحافظة والنقابة العامة في الاستشارات الهندسية الخاصة بالمشروعات التنموية والخدمية، من خلال لجان مشتركة بين الجانبين، كما تطرق النقاش حول التعاون بين المحافظة والنقابة العامة والفرعية لسرعة الانتهاء من منظومة التصالح، لصالح المواطن.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سعيد باستقباله النقيب العام للمهندسين، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والنقابة العامة والفرعية ، في كافة الاستشارات الخاصة بالمشروعات التنموية والخدمية، إضافة لمنظومة التصالح، لحل المعوقات، والانجاز في هذا الملف.



اهداء درع ا النقابة العامة للمهندسين لمحافظ كفر الشيخ



اهداء درع المحافظة لنقيبق المهندسين