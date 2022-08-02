محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان برنامج تأهيل القيادات النسائية بالمحافظة.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تنفيذ برنامج تأهيل القيادات النسائية بمحافظة كفر الشيخ، للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ برئاسة وحضور كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير.

وناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، المتدربات عن الاستفادة من التدريب، ومحتوى البرنامج، وما ستنقله المتدربات من خبرات للمحيطين بها في العمل أو المجتمع، وانعكاساته عليهن.

والبرنامج ينفذ للقيادات النسائية بالمحافظة على مدار 20 يوما تدريبي بنظام التدريب المختلط "حضوري - اونلاين ط بمعدل 15 يوما بمركز استدامة للتدريب والتطوير، و5 أيام عن بعد عبر منصة للتدريب الإلكتروني خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022

ويقدم البرنامج لـ 31 قيادة نسائية يمثلن عديد من المواقع التنفيذية والاشرافية بقطاعات مختلفة بالمحافظة منهن ١٣ قيادة نسائية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة والبقية يمثلن هن ممثلات مديريات الخدمات والهيئات الحكومية بالمحافظة

والبرنامج باكورة التعاون المشترك بين معهد الحوكمة والتنمية المستدامة ومركز استدامة للتدريب والتطوير في بداية لسلسلة من التدريبات النوعية المشتركة لقيادات العمل النسائي بالمحافظة.



الاستماع للمتدربات



الحضور من المتدربات



المتدربات



تفقد المحافظ لتدريب السيدات



جانب من التفقد لمركز استدامه



جانب من التفقد



جانب من المتدربات



محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مركز التدريب