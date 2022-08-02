محافظ سوهاج يسلم 12 كرسيا متحركا بالمجان للأشخاص ذوى الهمم.. صور

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 12 كرسي متحرك للأشخاص من ذوي الهمم، بالتعاون مع المجتمع المدنى، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم، وفي إطار مبادرة المحافظ لتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الخاضعين للتأمين الصحي، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة، ومحمد أبو العجب مسئول ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة .

والتقى المحافظ المستفيدين من تلك الكراسي واستمع إلى مطالبهم، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعقد لقاء مع جميع المستفيدين، والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها بشكل فوري .

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، التقى اليوم، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 132مواطن من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة .

واستمع محافظ سوهاج والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات مساعدات اجتماعية، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.