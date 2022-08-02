محافظ دمياط تقدم واجب العزاء لأسرة شهيدة الواجب.. وتوجه بصرف إعانة عاجلة لأسرتها

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم، أسرة شهيدة العمل "رشا الهلباوى" ابنة الجمالية بمحافظة الدقهلية، والتى لقت مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس سيارة نظافة خلال تأديتها واجب عملها كعاملة نظافة بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط صباح أمس الاثنين.



وقدمت محافظ دمياط، واجب العزاء لأسرة الفقيدة، مؤكدة أن المحافظة على أتم استعداد لتلبية مطالبهم وتقديم الدعم اللازم لابنتيها.



كما أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليمات مشددة بشأن صرف مبلغ مالى كإعانة عاجلة لهما، كما أكدت أنه سيتم التنسيق مع التضامن الاجتماعى بالدقهلية لصرف اعانة و معاش شهرى.



يذكر أن سيارة نظافة قد قامت بدهس عاملة نظافة صباح أمس بإحدى قري دمياط وذلك أثناء قيامها بتأدية عملها، مما أدى إلي مصرعها متأثرة بإصابتها.





محافظ دمياط تقدم واجب العزاء لأسرة شهيدة العمل (1)



محافظ دمياط تقدم واجب العزاء لأسرة شهيدة العمل (2)



محافظ دمياط تقدم واجب العزاء لأسرة شهيدة العمل (3)



محافظ دمياط تقدم واجب العزاء لأسرة شهيدة العمل (4)