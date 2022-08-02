اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:37 م
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محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير مدخل مدينة رأس البر

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 03:11 م
محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير مدخل مدينة رأس البر محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم حضره رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وممثلى عدد من الجهات المعنية، ، بحثت خلاله مخطط تطوير مدخل مدينة رأس البر.
 
وناقشت محافظ دمياط خلال الاجتماع محاور التطوير التى ستتضمن دراسة المنطقة مرورياً وذلك فى أوقات الذروة التى تشهد كثافة مرورية عالية واوقات مختلفة للوصول إلى رؤية محددة لإعادة تخطيط المنطقة بما يحقق السيولة المرورية وتسهيل حركة الوصول إلى منطقة الجربى والمناطق السكنية وصولا إلى المدينة ...
 
كما بحثت "المحافظ" آليات تنسيق المحور والموقع بالكامل ضمن المخطط، مؤكدة على تحقيق الربط مع خطة تطوير منطقة الجربى لتحقيق التكامل فى التصور الخاص بالمشروعين.
 
 
 

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