محافظ جنوب سيناء يستقبل عميد كلية العلوم الأزهرية لعرض إنجازات الكلية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، الدكتور نصر الدين خضري عميد كلية العلوم الأزهرية بجامعة الأزهر بجنوب سيناء، وأحمد محمود الدبري مدير شئون التعليم والعلاقات العامة بالكلية.

عرض عميد الكلية علي محافظ جنوب سيناء تقريرا مفصلا عن سير العملية التعليمية بالكلية خلال العام المنقضي، والذي تضمن بعض إنجازات الكلية ومنها اعتماد نتيجة الكلية كأول كلية علي مستوى الجامعة في استخراج النتائج واعتمادها واستخراج الشهادات للخريجين، وزيادة عدد شتلات الزيتون والأشجار المثمرة المزروعة بفناء الكلية عدد 150 شجرة، وقيام طلاب وطالبات الكلية ( الخريجين فقط) بمحو امية ما يقرب من ( 100) من أهالي المحافظة بجميع المدن، مع استمرار طلاب وطالبات فرق النقل في محو أمية العديد من الاهالي، واستكمال الكلية تشكيل فرق العمل التطوعي والخدمي بالمحافظة، والمشاركة في كافة الفعاليات ومع جميع المؤسسات بعد فترة من التوقف بسبب تداعيات جائحة كرونا، كما تضمنت الإنجازات توزيع الطلاب والطالبات علي المؤسسات التعليمية الأزهرية لأداء التدريب العملي وسد العجز في بعض التخصصات بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة، كما ذكر التقرير تخفيض مصروفات الكتب الدراسية لبعض الحالات الاجتماعية من الطلاب والطالبات بالكلية.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على جهود فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء باعتباره نموذجاً يمثل وسطية الأزهر واعتداله وجهوده في محاربة الفكر المتطرف بالفكر الواعي المستنير ، ووعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه الجامعة والعمل على تخصيص مبنى مستقل للكلية، ووافق المحافظ على فتح مركز التأهيل التربوي بكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء تيسيرا على أبناء المحافظة.

وفي نهاية اللقاء أهدى عميد الكلية درع الكلية للمحافظ تقديرا لجهوده في خدمة التعليم الجامعي الأزهري علي أرض المحافظة.