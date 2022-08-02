محافظ الوادى الجديد يتابع إنشاء البوابة الجغرافية وتطبيق الذاكرة المؤسسية

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز لمتابعة تفعيل بوابة المحافظة الجغرافية وتطبيق نظام الذاكرة المؤسسية، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من التنفيذيين المعنيين.

واستهل المحافظ الاجتماع مؤكدًا على ضرورة الاستعداد الجيد للمراكز والقرى المشاركة بجائزة التميز الحكومي، وحصر جميع قرارات سحب الأراضي بالتزامن مع بدء الموجة ٢٠ لإزالة التعديات، ومراجعة موقف المدارس التي تحتاج لأعمال الإصلاح والصيانة للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وشهد الاجتماع عرضًا مفصلًا لبوابة المحافظة الجغرافية، حيثُ وجّه المحافظ بضرورة الرد العاجل على شكاوى المواطنين الواردة عبر تطبيق (عين المواطن)، والتوسع في عرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات من خلال تطبيق (الفرص الاستثمارية). كما تم شرح نظام الذاكرة المؤسسية الجاري تنفيذه بديوان عام المحافظة لتطوير أسلوب العمل الإداري بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات.