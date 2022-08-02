محافظ المنيا يسلم 106 مشروعات تنموية بمختلف المجالات لدعم الشباب والمعيلات

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 106 مشروعات تنموية لعدد من السيدات المعيلات والشباب، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، وذلك بحضور وفاء فداوي مدير عام إدارة التنمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإنه يجري العمل في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجميع المراكز المدرجة في المرحلة الأولى للمبادرة، لافتا إلى أن القرى المدرجة تشهد تطورا كبيرا في جميع الخدمات المقدمة من صحة وتعليم ومياه وصرف صحي وتبطين ترع وغيرها من القطاعات الهامة، مشيرا إلى أنه يجري إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 166 وحدة صحية بالقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمع المحافظ خلال اللقاء لمشاكل وطلبات عدد من الحضور من قرى ومراكز المحافظة التسع، حيث أكد أن تلك المشروعات، تأتي ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 6 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

ودعا المحافظ إلى ضرورة التوسع في إقامة وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتحفيزهم على الابتكار وريادة الأعمال وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.

هذا وتستهدف، تلك المشروعات خدمة المرأة المعيلة والشباب، إذ تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وادوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال ونجارة وحدادة أدوات مكتبية و عطور وأدوات تجميل وغيرها.