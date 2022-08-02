محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة شبين القناطر

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة شبين القناطر، وجاء الاعتماد بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني لتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، باعتبارها قطب تنموي جاذب للاستثمار والأنشطة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم و المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

ومن الجدير بالذكر أن الهجان قد اعتمد المخطط التفصيلي لعدد ثمانية قرى تابعة لمراكز بنها وقليوب والقناطر الخيرية، وذلك كالآتي : قرية حلابة - كفر السبيل- الصباح- كوم أشفين- صنافير بمركز ومدينة قليوب وقريتي كفر عليم وبهادة بمركز ومدينة القناطر الخيرية وقريتي كفر الجزار وميت الحوفيين بمركز ومدينة بنها، ويأتي ذلك ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية ، والذي من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا المجال .

وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .