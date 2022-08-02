محافظ الشرقية يتفقد منطقة سعدون بمدينة بلبيس تمهيداً لتطويرها

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منطقة سعدون التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، للوقوف على احتياجات المنطقة وما تعانيه من مشكلات لوضع حلول عاجلة لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعه الإنتهاء من إعداد المقايسات اللازمة لتعديل المرافق بالمنطقة تمهيدا لأعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وكذلك رصف الشوارع الجانبية والضيقة بالإنترلوك مع وضع جدول زمني محدد لسرعة الانتهاء منها وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطه لتطوير و تجميل الشوارع الرئيسية والجانبية و دهان البلدورات والأرصفة وتطوير ورفع كفاءة أعمدة الإنارة لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

قدم أهالي المنطقة الشكر لمحافظ الشرقية لتواجده بمنطقة سعدون والتعرف علي احتياجاتها علي الطبيعه وإصدار توجيهاته لرئيس مركز ومدينة بلبيس بالبدء فورا في تطوير وتجميل المنطقة بما يليق بأهلها و لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة بلبيس، حيث رافق المحافظ أثناء جولته المهندس محمد العوضى نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس والنائب حموده محمد حموده عضو مجلس النواب عن بلبيس.