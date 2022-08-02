محافظ الشرقية يتفقد مستشفى المعلمين بمدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مستشفى المعلمين بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق والمُقامة على مساحة 2160 متر مسطح ومباني على مساحة 9000 متر ويضم بدروم ودور أرضى وخمسة طوابق، بطاقة استيعاب 100 سرير، بالإضافة إلى 7 غرف عمليات (مرحلة أولي)، وذلك لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمعلمين بسعر المؤسسة العلاجية التي تحددها وزارة الصحة سنويا وكذلك المواطنين.



تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والكلى الصناعي والأشعة والمناظير ومعامل التحاليل والعلاج الطبيعي وحضانات الأطفال والنساء والتوليد، مشيداً بتنوع التخصصات الطبية والأقسام العلاجية بالمستشفي، مقدماً الشكر لنقابة المعلمين والشركة المنفذه وإدارة المستشفى في إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الأقسام بالمستشفى.



أوضح المحافظ، أن مستشفي المعلمين الجديد يُعد إضافة جديدة بمنظومة القطاع الطبي بالمحافظة، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمعلمين وأسرهم.



رافق المحافظ المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة ومحسن لطفي نقيب المعلمين والدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء والدكتور سمير موسي مدير المستشفى.







