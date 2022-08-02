محافظ الدقهلية يعتمد تعديل 35 مخططا تفصيليا للقرى والمدن

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم تعديل 35 من المخططات التفصيلية للقري والمدن بالمحافظة ليصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 324 مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واضاف "مختار" انه سيتم قريبا البدء في تحديث الاحوزة العمرانية لقرى محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن المخططات التي تم اعتمادها اليوم تشمل قري بشالوش وكفر المحمدية وبهيده ودنديط وكوم النور وميت يعيش وهلا وميت ناجي وميت القرشي وميت العز وكفر داود مطر وكفر المقدام وجصفا وصهرجت الكبري ودماص تفهنا الاشراف وبشلا والقيطون وكفور الرحمانية والحاكمية والبوها واتميده وذلك بمركز ميت غمر، وقرية ابو داود بمركز تمي الامديد وقري كفر سلامه والعزاوي والمقاطعة بمركز السنبلاوين وقري كوم بني مراس والبرامون والدنابيق والخليج وطناح وميت محمود وكفر البرامون وديبو عوام بمركز المنصورة،والمخطط التفصيلي لشياخة قولونجيل التابع لحي شرق المنصورة، وأضافت أنه تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا.

جاء ذلك في إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم…