محافظ الدقهلية: مشروعات حياة كريمة هدية الرئيس لأهالينا فى القرى

الدقهلية - مرام محمد

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأهالينا في القرى، في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة تليق بهم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، الثلاثاء، لمناقشة البدء في إنشاء محطات لتقوية إرسال التليفون المحمول بقرى شربين داخل مراكز الشباب، في إطار أعمال المبادرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع كلا من ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني ومنسق حياة كريمة بالدقهلية، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد اسماعيل، وخالد الطوخي ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحسام حسن مدير مركز تيسير الأعمال بالمحافظة، ومحمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين.

ووجه الدكتور أيمن مختار، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة الصادرة من المحافظة أو من وزارة الشباب والرياضة للبدء الفوري في أعمال تنفيذ المحطات وتكثيف العمل.

كما وجه محافظ الدقهلية، بتذليل كافة العقبات والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون الكامل بين كافة الجهات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة التي تمس حياة المواطنين في القرى وتغير الريف المصري شكلا ومضمونا، فضلا عن سرعة حصر كافة الأراضي داخل مراكز الشباب المدرجة ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة والتي تصلح لإنشاء محطات تقوية المحمول عليها.

الجدير بالذكر أن القرى المستهدف إنشاء محطات لتقوية شبكات المحمول بها هي قرى (الأحمدية، والشناوي، وكفر الاطرش، والعوضية، ودنجواي، ورأس الخليج، وكفر الحطبة).