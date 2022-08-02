محافظ أسيوط يبحث دفع منظومة العمل وتسريع الإجراءات بملف التصالح

أسيوط - فريق المحافظات

بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط دفع العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومتابعة آلية العمل للإسراع في استكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك ضمن جهود المحافظة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بملف التصالح للتسهيل على المواطن وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءًا على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، جاء ذلك خلال لقاءه بالمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة إيمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

حيث ناقش اللقاء عدة محاور هامة وكذلك عرض الملفات خلال الفترة الماضية بالإضافة لمناقشة الملفات التي تم الإنجاز فيها بشكل نهائي.

وطالب المحافظ بتسريع وتيرة العمل لاستكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء وتذليل العقبات التي تواجه المختصين في إتمام بعض ملفات التصالح والسعي لإيجاد حلول جذرية لها مؤكدا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يسعى لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء تخفيفًا على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم والتيسير عليهم وتوفير الحياة الكريمة في شتى القطاعات.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات وحصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها بما لا يضر بمصالح المواطنين بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكل جهد وتقدم جميع أوجه الدعم اللوجستي لإنهاء اللجان من أعمالها بالتنسيق مع اللجان الفنية وإنهاء جميع الإجراءات واستصدار قرارات تصالح للتصديق عليها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ووجه المحافظ مسئولي ملف التصالح بالتنسيق مع رؤساء المركز والأحياء واللجان المشكلة لإنجاز المهام المطلوبة بكل مركز وكذلك سرعة الانتهاء من أعمال المعاينات والفحص والرفع المساحي لكافة الوحدات والمباني التي تقدم أصحابها للتصالح في مخالفات البناء بعد اعتماد جميع المستندات المقدمة تمهيداً لاعتمادها من لجنة البت والإنتهاء من هذا الملف الحيوي في أقرب وقت مشيداً بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بجانب دور الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمستشار القانوني للمحافظة فضلًا عن التنسيق الجيد مع كافة القطاعات لإتمام الإجراءات للتسهيل على المواطنين.