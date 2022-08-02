اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:18 م
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محافظ أسوان: تسخير كل الإمكانيات لانتشال جثامين 3 أشخاص غرقوا فى مياه النيل

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:05 م
محافظ أسوان: تسخير كل الإمكانيات لانتشال جثامين 3 أشخاص غرقوا فى مياه النيل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه فور إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بتعرض 3 أشخاص للغرق فى مياه النيل، كلف الجهات المعنية وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى والحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، بتكثيف الجهود والبحث لانتشال جثامين هؤلاء الأشخاص، وتسليمها لذويهم.
 
ووجه محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات وتسخير الإمكانيات المختلفة بالتنسيق بين الأجهزة المختصة حتى يتسنى سرعة إنتشالهم، ولاسيما أنه قد تعرض المركب النيلى الصغير (سمبك) الذى كان يستقله هؤلاء الشباب للغرق، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.
 
وناشد محافظ أسوان المواطنين بضرورة عدم السباحة فى المناطق التى تمثل خطورة داخل مجرى نهر النيل للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى أضرار محتملة.

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