محافظ أسوان: إقامة منطقة لوجستية عالمية على مساحة 550 فدانا بالمحافظة

وصرح محافظ أسوان، خلال الاجتماع، بإقامة منطقة لوجستية عالمية على مساحة 550 فدان قابلة للتوسعات المستقبلية بمنطقة كركر، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنمية عمرانية متكاملة تشمل مشروعات كبرى بمختلف الأنشطة من أبرزها نشاط التجارة والنقل الدولى.

وأوضح محافظ أسوان، بأنه سيتم وضع بعض الإضافات على المقترح التصميمى للمشروع ليكون على أعلى مستوى ، ويتم أخذ الموافقات النهائية للبدء فى التنفيذ الفعلى له فى أقرب وقت.

ومن جانبه، أشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن هذا المشروع يعتبر بمثابة نواة لمنطقة لوجستية متكاملة ليس فى صعيد مصر فقط ، بل فى قارة أفريقيا ليساهم بالتالى فى تحقيق طفرة كبيرة بأسوان ويكون بؤرة متميزة للتنمية ، وخاصة أن محاور التنمية ترتكز على الإهتمام بالطرق ونقاط الإتصال بين كافة الإتجاهات.

وخلال الإجتماع، عرضت الدكتورة مايسة عبد العزيز إستشارى هيئة تنمية الصعيد، مقترح المخطط التصميمى للمشروع والذى سيساهم فى تحويل منطقة كركر لمدينة عالمية تضم الأنشطة المختلفة واللوجستيات المتنوعة، وخاصة أنه سيتم فيه مراعاة الطابع والطراز الأسوانى والهوية البصرية لعاصمة الإقتصاد.

وقالت استشارى هيئة تنمية الصعيد، إنه تم وضع رؤية مستقبلية ليستوعب الموقف 450 شاحنة بحيث ستبدأ المرحلة الأولى بإستيعاب من 100 إلى 150 شاحنة ، مع وضع خطة عاجلة للقضاء على إنتشار المواقف العشوائية والحد من الحوادث المرورية على الطرق السريعة ، وتوفير الخدمات المتنوعة من محطة وقود ومنطقة تجارية ومطعم وموتيل وكافتيريات ومخازن وسكن للسائقين والإداريين ومسجد وأماكن إنتظار بمساحات مختلفة.

وتابعت، بأنه تم الإستعانة فى التصميم بنماذج وتجارب مشابهة دولياً وعربياً ، والإعتماد على مجموعة من الضوابط والأطر المنظمة ليكون هذا الموقف مشروع رائد بفكر ورؤى إبداعية جديدة ومتميزة .

حضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً الدكتورة مايسة عبد العزيز إستشارى هيئة تنمية الصعيد ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة ، بالإضافة إلى مدير عام التخطيط العمرانى ، ووكيل مديرية الإسكان بالمحافظة.