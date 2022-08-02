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مجلس الشعب الصيني: زيارة بيلوسى قوضت سيادة الصين

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:13 م
مجلس الشعب الصيني: زيارة بيلوسى قوضت سيادة الصين مجلس الشعب الصينى
كتب أحمد عرفة

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أكد مجلس الشعب الصيني، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي قوضت سيادة الصين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وقال مجلس الشعب الصيني، إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت باستمرار على التبادلات الرسمية مع تايوان وشجعت ودعمت القوات الانفصالية في تايوان.

وأضاف مجلس الشعب الصيني، أن زيارة نانسى بيلوسي أرسلت إشارة خاطئة بشكل خطير لقوى "استقلال تايوان" الانفصالية.

وتابع مجلس الشعب الصيني، أن زيارة نانسى بيلوسي قوضت بشكل خطير سيادة الصين ووحدة أراضيها وأثرت بشكل خطير على الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.


الصين

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